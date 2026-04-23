Боец Карта: «Север» уничтожил более 100 пунктов хранения ВСУ с начала апреля

БЕЛГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 100 полевых пунктов хранения Вооруженных сил Украины с начала апреля в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.
«В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Всего расчетами беспилотных систем было уничтожено более 100 целей в Харьковской области», — рассказала он.
Отмечается, что все маршруты контролируются воздушной разведкой, автотранспорт и роботизированнные тележки, задействованные в перевозке, уничтожают сразу же после обнаружения. В ходе сопровождения автомобильной техники или роботизированных комплексов расчеты способны обнаружить и точки выгрузки, и пункты временного хранения. Как только координаты целей переданы расчетам ударных дронов, по ним наносится огневое поражение осколочно-фугасными и зажигательными боеприпасами.
В результате активной боевой работы операторов БПС уничтожают полевые пункты хранения горюче-смазочных материалов, боекомплекта и пропитания. Операторы беспилотных систем ежесуточно уничтожают десятки целей. «Ликвидация логистики снабжения позволяет оставить солдат ВСУ без необходимого обеспечения. Это подрывает его возможности к ведению оборонительных действий», — добавил Карта.