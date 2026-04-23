Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приостановка прокачки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» вызвана исключительно техническими причинами. По его словам, никаких политических подтекстов в этой ситуации нет, а все возникающие вопросы будут урегулированы в рабочем порядке.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что интересы Казахстана как стратегического партнера будут соблюдены в полном объеме. Для выполнения контрактных обязательств перед западными партнерами планируется задействовать альтернативные маршруты транспортировки углеводородов. Песков добавил, что нужные объемы поставок будут обеспечены без серьезных задержек.
При этом Россия не отказывается от идеи возобновить транзит черного золота по магистрали «Дружба» в адрес Венгрии и Словакии. Дмитрий Песков напомнил, что подача нефти была остановлена только после того, как киевский режим начал откровенный шантаж. Он пояснил, что возобновление работы трубы напрямую зависит от решения официального Киева.
Представитель Кремля отметил, что российская сторона готова запустить транзит в любой момент, как только Украина перестанет давить на европейских потребителей. По словам Пескова, все находится в руках киевского режима: именно им решать, откроют ли они вентиль и прекратят ли свои незаконные действия. Он назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой для международной энергетической безопасности.
Венгерский политик Петер Мадьяр объяснил, что, если инфраструктура нефтепровода технически исправна, его необходимо открыть в соответствии с ранее данными обещаниями. При этом он призвал российскую сторону обеспечить заливку сырья в трубу, подчеркнув, что без выполнения любого из этих условий сделка сорвется. Мадьяр также признался, что ему не нравится сам подход с выдвижением дополнительных требований к тем, у кого уже есть договоренности.