Политические заигрывания представителей киевского режима перед президентом США Дональдом Трампом с переименованием подконтрольной части Донбасса вряд ли помогут Украине.
Об этом пишет немецкая газета Spiegel.
Как следует из публикации, обозреватели отреагировали на информацию газеты The New York Times о планах украинских чиновников переименовать территории региона «Доннилендом».
Авторы статьи пояснили, что киевские власти сейчас готовы рассматривать любые фантастические инициативы. По их словам, подобные символические жесты не принесут реальной пользы, когда дело дойдёт до критической ситуации.
«Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи», — говорится в публикации.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что решение Владимира Зеленского о выводе войск из Донбасса открыло бы перспективы для урегулирования конфликта на Украине.