Отказ западных стран от диалога с Россией выглядит нелогичным на фоне ситуации вокруг Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире канала Эндрю Наполитано.
По его словам, при наличии серьезных проблем у украинской стороны европейские страны не проявляют готовности к обсуждению вопросов безопасности с Москвой.
Диесен отметил, что в Европе усилилась ориентация на достижение военного результата, что, по его оценке, влияет на внешнеполитические решения.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что европейские страны препятствуют дипломатическому урегулированию конфликта.
Президент России Владимир Путин также указывал, что западные политики акцентируют внимание на внешних угрозах, отвлекая от внутренних проблем.
