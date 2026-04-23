В Самаре после атаки БПЛА временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, где обломки попали в многоквартирный жилой дом, сообщил мэр города Иван Носков.
Кроме того, по его словам, в городе было приостановлено движение наземного общественного транспорта.
«Метро работает, за исключением наземной станции Юнгородок, вход без жетонов», — добавил глава города.
Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что ВСУ атакуют Самарскую область. По его словам, погиб один человек, ещё двое получили ранения.
