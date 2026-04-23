Губернатор Юрий Слюсарь отметил роль цифровизации в повышении качества предоставляемых населению услуг

В рамках проекта «Государство для людей» Ростовская область удерживает лидерство. При почти 5 млн обращений в год, удовлетворённость работой МФЦ — 97%. Многофункциональные центры победили во Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России» в двух из трёх номинаций. На портале «Госуслуги» зарегистрировано 17,4 млн заявлений (рост 28%), активных пользователей — более 2,5 млн. Все 89 массовых социально значимых услуг доступны в электронном виде, дополнительно переведены в цифровой формат 78 собственных услуг. Показатель клиентоцентричной зрелости региона достиг 77% при плане в 50%. Проведено 189 экспертиз административных регламентов, по 100 услугам выявлены излишние сроки, избыточные документы или необоснованные отказы, даны рекомендации.