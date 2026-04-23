Губернатор Юрий Слюсарь отметил роль цифровизации в повышении качества предоставляемых населению услуг

Итоги 2025 года и планы на 2026-й обсудили на расширенном совещании министерства цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области под председательством Юрия Слюсаря.
В прошлом году благодаря федеральным проектам была продолжена работа по устранению цифрового неравенства. Как сообщил министр цифрового развития, ИТ и связи региона Алексей Копытов, волоконно-оптические линии связи построены в 45 сельских населённых пунктах, распределительные сети — в 108 сёлах. Доля малых населённых пунктов с проводным интернетом достигла 60%. Операторы ввели 400 и модернизировали 386 базовых станций (всего в регионе 14350). Широкополосный доступ имеют 92% домохозяйств, покрытие вдоль трассы М-4 «Дон» — 99,8%.
В 2026 году запланировано строительство базовых станций почти в 30 сёлах, увеличение доли сёл с проводным интернетом до 65%, расширение общедоступных сетей Wi-Fi в парках и скверах. Особое внимание — малым населённым пунктам, где качественная связь необходима для жизни и получения госуслуг.
В рамках проекта «Государство для людей» Ростовская область удерживает лидерство. При почти 5 млн обращений в год, удовлетворённость работой МФЦ — 97%. Многофункциональные центры победили во Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России» в двух из трёх номинаций. На портале «Госуслуги» зарегистрировано 17,4 млн заявлений (рост 28%), активных пользователей — более 2,5 млн. Все 89 массовых социально значимых услуг доступны в электронном виде, дополнительно переведены в цифровой формат 78 собственных услуг. Показатель клиентоцентричной зрелости региона достиг 77% при плане в 50%. Проведено 189 экспертиз административных регламентов, по 100 услугам выявлены излишние сроки, избыточные документы или необоснованные отказы, даны рекомендации.
В текущем году предстоит перейти на новую версию федерального электронного реестра услуг, подключив к ней более 700 органов местного самоуправления и внеся сведения о 12 тысячах услуг. Необходимо доработать 50% региональных услуг из федерального перечня до стандарта «1−0−1» (один документ, ноль очных визитов, один день) и оптимизировать ещё 700 бизнес-процессов. 90% мер поддержки заявительного характера для военнослужащих и участников СВО уже доступны в МФЦ.
Губернатор особо отметил роль цифровизации в повышении качества услуг для участников СВО. Проект «одного окна», созданный в Ростовской области, о котором Юрий Слюсарь доложил Президенту России, сейчас распространён на 75 регионов.
«Мы первыми внедрили принцип “одного окна” для участников СВО и членов их семей. Улучшили эргономику пользования цифровыми ресурсами. Это пример того, как мы стараемся совершенствовать сферу оказания услуг для четырёх с лишним миллионов жителей области. Главная цель — не высокие места в рейтинге, а качество предоставляемых услуг», — сказал Юрий Слюсарь.
