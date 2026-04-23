За ночь над регионами России сбиты 154 БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 154 украинских беспилотника.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об атаке ВСУ на регион. По его словам, погиб один человек, ещё двое получили ранения.
Кроме того, сообщалось, что в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в семи районах региона были уничтожены два десятка БПЛА.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.