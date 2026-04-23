ТАСС: воздушное пространство Кувейта останется закрытым 55-е сутки подряд

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Запрет на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Кувейта продлен уже 55-е сутки подряд. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«Авиационные власти Кувейта продлили закрытие воздушного пространства еще как минимум на 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства. По его словам, это время является ориентировочным и запрет может быть продлен еще. Он напомнил, что небо над Кувейтом было закрыто для полетов гражданской авиации в первой половине дня 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана.
Кувейт является единственным государством Ближнего Востока, которое полностью или частично не открыло свое воздушное пространство для гражданской авиации.