ТАСС: воздушное пространство Кувейта останется закрытым 55-е сутки подряд

Запрет на полеты гражданской авиации продлили как минимум до 19:00 мск.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Запрет на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Кувейта продлен уже 55-е сутки подряд. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Авиационные власти Кувейта продлили закрытие воздушного пространства еще как минимум на 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства. По его словам, это время является ориентировочным и запрет может быть продлен еще. Он напомнил, что небо над Кувейтом было закрыто для полетов гражданской авиации в первой половине дня 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Кувейт является единственным государством Ближнего Востока, которое полностью или частично не открыло свое воздушное пространство для гражданской авиации.

