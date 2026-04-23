Синоптик Позднякова рассказала о погоде с мокрым снегом в Москве в четверг

В Москве в четверг, 23 апреля, ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, и температура до +5°C, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Об этом эксперт рассказала журналистам РИА Новости.

Погоду в столичном регионе будет определять опустившийся с севера атмосферный циклон.

Позднякова пояснила, что в течение суток температура составит от +3°C до +5°C, что ниже климатической нормы почти на 5 . По её словам, на фоне северного ветра с порывами до 14 метров в секунду жителям города стоит подготовить тёплые куртки.

«Без зонта не обойтись», — предупредила синоптик.

Ранее Позднякова рассказала, что причиной резкого похолодания в Москве стали изменившие свою траекторию атлантические и южные циклоны.