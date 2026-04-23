Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин вручил госнаграды кубанским боксерам

Глава государства заявил о лидерских позициях России в мировом спорте.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин вручил госнаграды победителям чемпионатов мира по боксу и представителям федерации бокса. Церемония прошла в Екатериненском зале Кремля 22 апреля.

Среди награждаемых были трое боксеров из Краснодарского края: Нуне Асатрян, Давид Суров и Анастасия Шамонова.

«Мы, государство, безусловно, продолжим развивать спортивную сферу по всем направлениям, обеспечивать самые широкие возможности для занятий и спортом высших достижений, и профессиональным, и массовым спортом, активно популяризировать спорт, прежде всего среди детей и подростков», — заверил глава государства в приветственной речи.

Путин также отметил, что Россия занимает лидерские позиции в мировом спорте, несмотря на «нечистоплотные попытки их ослабить».

Ранее «Югополис» сообщал, что на чемпионате мира по боксу в Дубае в 2025 году Давид Суров взял золотую медаль, Евгений Кооль получил серебро, а Андрей Пегливанян — бронзу. На мировом чемпионате в Сербии Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова завоевали золото. Всего за год спортсмены из Краснодарского края, представляющие разные виды спорта, заработали почти 3000 медалей на турнирах всех уровней.

