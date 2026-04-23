Путин вручил госнаграды кубанским боксерам

Ранее «Югополис» сообщал, что на чемпионате мира по боксу в Дубае в 2025 году Давид Суров взял золотую медаль, Евгений Кооль получил серебро, а Андрей Пегливанян — бронзу. На мировом чемпионате в Сербии Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова завоевали золото. Всего за год спортсмены из Краснодарского края, представляющие разные виды спорта, заработали почти 3000 медалей на турнирах всех уровней.