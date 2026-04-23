Из-за утечки химикатов на заводе в США погибли двое и госпитализированы 30 человек

На предприятии по переработке серебра Catalyst Refiners в Западной Вирджинии, США, произошла утечка химикатов. Погибли два человека. Еще около 30 госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших были семь сотрудников скорой помощи, прибывших на место происшествия, сообщает Associated Press.

По предварительным данным, на заводе произошла химическая реакция между азотной кислотой и другим веществом. Это привело к выбросу сероводорода.

Компания Ames Goldsmith Corp., владеющая заводом, выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших. Предприятие также пообещало сотрудничать с местными, региональными и федеральными властями в расследовании утечки. Проверка, организованная федеральным управлением по охране труда и технике безопасности будет длиться в течение полугода.

