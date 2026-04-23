Ростов и Тулу связало соглашение о сотрудничестве на форуме «Малая родина — сила России»

На полях III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» подписано соглашение о сотрудничестве между Ростовской-на-Дону городской Думой и муниципальным образованием города Тула.

Соглашение подписали Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева и глава муниципального образования города Тулы Алексей Эрк. Церемония прошла в рамках деловой программы форума.

«Ростов и Тула — города с мощными заводскими традициями, инженерными школами. Сегодня объединять усилия для технологического суверенитета страны — наша общая задача, — прокомментировала событие Лидия Новосельцева. — Будем обмениваться опытом в интересах наших жителей. Особый акцент — молодёжные и инженерные проекты: запустим совместные конкурсы, стажировки. Обмен лучшими муниципальными практиками, синхронизация подходов в поддержке промышленности, образования и инноваций даёт реальный экономический эффект».

По словам Председателя городской Думы, подписанное соглашение — это «дорожная карта общих побед». «Символично, что подписание состоялось именно на форуме “Малая родина — сила России”, который объединяет муниципалов со всей страны. Благодарю Алексея Алоисовича и всех тульских коллег за конструктивный настрой. Вместе мы сильнее», — добавила она.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.