Занятия в Самаре и Новокуйбышевске перенесены на вторую смену из-за атаки БПЛА

В Самаре и Новокуйбышевске Самарской области занятия первой смены в школах были перенесены на вторую смену, заявил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, сообщалось, что в Самаре после атаки БПЛА временно ограничено движение транспорта.
Ранее Федорищев заявил об атаке ВСУ на регион. По его словам, погиб один человек, ещё двое получили ранения.
