Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночная атака дронов ВСУ — российская ПВО уничтожила 154 цели, есть погибший

За ночь с 22 на 23 апреля силы ПВО уничтожили над территорией России 154 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

За ночь с 22 на 23 апреля силы ПВО уничтожили над территорией России 154 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехватывали в период с 20:00 до 07:00. Речь идет о беспилотниках самолетного типа.

Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областями, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне в оборонном ведомстве сообщали о 10 сбитых беспилотниках в промежутке с 16:00 до 20:00 над Брянской, Белгородской и Курской областями.

Одновременно с этим зафиксированы удары по промышленным объектам в Самарской области. В Новокуйбышевске беспилотники врезались в предприятия. По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали.

В Самаре один из дронов ударил по жилому многоквартирному дому на севере города. Очевидцы сообщали о взрывах примерно за полчаса до удара. Обстоятельства уточняются.

Дрон ВСУ ударил по жилому дому: многоэтажка в Самаре получила повреждения.

