Ночная атака дронов ВСУ — российская ПВО уничтожила 154 цели, есть погибший

За ночь с 22 на 23 апреля силы ПВО уничтожили над территорией России 154 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, цели перехватывали в период с 20:00 до 07:00. Речь идет о беспилотниках самолетного типа.
Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областями, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.
Накануне в оборонном ведомстве сообщали о 10 сбитых беспилотниках в промежутке с 16:00 до 20:00 над Брянской, Белгородской и Курской областями.
Одновременно с этим зафиксированы удары по промышленным объектам в Самарской области. В Новокуйбышевске беспилотники врезались в предприятия. По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали.
В Самаре один из дронов ударил по жилому многоквартирному дому на севере города. Очевидцы сообщали о взрывах примерно за полчаса до удара. Обстоятельства уточняются.
