Между Администрацией города и Ассоциацией по развитию парков и общественных пространств «Парки России» подписано соглашение о сотрудничестве

Программа Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», в котором принимает участие глава города Александр Скрябин, богата и разнообразна, охватывает разные направления.
Так, одним из ключевых для Ростова событий стало подписание между Администрацией города и Ассоциацией по развитию парков и общественных пространств «Парки России» соглашения о сотрудничестве.
— Это важный шаг к повышению туристической привлекательности донской столицы, — отметил глава города. — Ведь что такое малая родина? Это город или поселок, где каждый из нас родился, вырос и живет. И в каждом таком дорогом сердцу месте есть пространства, которые делают малую родину не похожей на другие. Парки — это «зеленые легкие» каждого населенного пункта. Они — любимые места прогулок и досуга жителей и гостей города. Благодаря соглашению о сотрудничестве наши парковые пространства ждут ещё больше интересных преобразований и проектов.
Отметим, что Ассоциация по развитию парков и общественных пространств «Парки России» в настоящее время охватывает свыше 400 общественных пространств от Калининграда до Южно-Сахалинска. Участники Ассоциации делятся друг с другом уникальным опытом развития парковых территорий, тем самым повышая не только собственный профессиональный уровень, но и помогая другим стать лучше.
— Еще одна приятная новость — признание на Форуме парков получили Ростовский зоопарк и парк «Левобережный», — подчеркнул Александр Скрябин. — Они стали финалистами Всероссийской парковой премии «Парки России».
