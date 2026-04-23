Между Администрацией города и Ассоциацией по развитию парков и общественных пространств «Парки России» подписано соглашение о сотрудничестве

Программа Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», в котором принимает участие глава города Александр Скрябин, богата и разнообразна, охватывает разные направления.

Источник: НИА Ростов

Так, одним из ключевых для Ростова событий стало подписание между Администрацией города и Ассоциацией по развитию парков и общественных пространств «Парки России» соглашения о сотрудничестве.

— Это важный шаг к повышению туристической привлекательности донской столицы, — отметил глава города. — Ведь что такое малая родина? Это город или поселок, где каждый из нас родился, вырос и живет. И в каждом таком дорогом сердцу месте есть пространства, которые делают малую родину не похожей на другие. Парки — это «зеленые легкие» каждого населенного пункта. Они — любимые места прогулок и досуга жителей и гостей города. Благодаря соглашению о сотрудничестве наши парковые пространства ждут ещё больше интересных преобразований и проектов.

Отметим, что Ассоциация по развитию парков и общественных пространств «Парки России» в настоящее время охватывает свыше 400 общественных пространств от Калининграда до Южно-Сахалинска. Участники Ассоциации делятся друг с другом уникальным опытом развития парковых территорий, тем самым повышая не только собственный профессиональный уровень, но и помогая другим стать лучше.

— Еще одна приятная новость — признание на Форуме парков получили Ростовский зоопарк и парк «Левобережный», — подчеркнул Александр Скрябин. — Они стали финалистами Всероссийской парковой премии «Парки России».

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше