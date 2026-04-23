ВВС Южной Кореи извинились за столкновение F-15 из-за селфи пилотов

Согласно отчету Государственного комитета по аудиту, опубликованному 22 апреля, к столкновению в небе над городом Тэгу привели незапланированные маневры ради эффектных кадров. Установлено, что пилот ведомого истребителя решил отметить свой последний полет перед увольнением серией снимков. Для лучшего ракурса он без разрешения начал резко набирать высоту и делать крен. В это время пилот ведущего самолета также был отвлечен съемкой видео. Так самолеты опасно сблизились и ведомый задел хвостом крыло флагмана.