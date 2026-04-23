Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумскую область перебросили подразделения 68-й бригады ВСУ

В Сумскую область были направлены подразделения 68-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Источник: Life.ru

Согласно источнику, изменение маршрута группировки было выявлено благодаря анализу публикаций в соцсетях, где родственники боевиков делились сведениями о перемещениях личного состава. Изначально эти подразделения планировалось задействовать в Донбассе.

Ранее украинские власти начали масштабную информационную кампанию, чтобы оправдать отступление и потерю населённых пунктов в Сумской области. В местных соцсетях одновременно появились сообщения об «отсутствии стратегического значения» заброшенных приграничных сёл. Также продвигается версия о том, что российская группировка «Север» якобы пытается лишь отвлечь силы ВСУ от других направлений.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.