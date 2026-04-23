Трезвый Витебск: в какие дни будет ограничена продажа алкоголя

Так, 23 мая и 12 июня на территории этого областного цента будет ограничена продажа водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов.
Это ограничение будет действовать в течение суток: с 08:00 23 мая до 08:00 24 мая и с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня.
В документе уточняется, что 23 мая в Витебске пройдут мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, а 12 июня день трезвости пройдет в связи с проведением выпускных вечеров в школах.
Но есть исключения. В частности, ограничения не будут распространяться на розничную торговлю в объектах общественного питания на розлив и на реализацию алкогольных напитков в магазинах для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств.