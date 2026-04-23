Комбат ВСУ сбежал в ФРГ — угрозы семей пропавших и срыв боеспособности

Командир одного из батальонов вооружённых сил Украины покинул страну после угроз со стороны родственников пропавших военнослужащих, передает Telegram-канал «Северный ветер».
По этим данным, офицер находится в Германии — в квартире во Франкфурте-на-Майне. Речь идет о В. Самборуке, командире «элитного» батальона.
Указывается, что подразделения этого формирования утратили боеспособность в Краснопольском районе Сумской области. После этого, как следует из сообщения, командир получил десятки угроз в личные аккаунты и выехал за пределы страны.
Детали произошедшего не раскрываются.
Ранее сообщалось о расширении взаимодействия между Украиной и Германией в сфере военных технологий. В частности, Берлин получил доступ к системе управления боем DELTA и другим цифровым платформам.
По имеющейся информации, речь идет о данных, позволяющих отслеживать применение вооружений в режиме реального времени. Эти сведения планируется использовать при разработке аналитических инструментов и решений на основе искусственного интеллекта.
Доступ предоставлен в рамках оборонного пакета объемом 4 млрд евро, согласованного сторонами 14 апреля. Соглашение закрепило уже существовавший обмен данными.
