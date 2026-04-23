В Красноярске стартовал Первый всероссийский форум «Государство для людей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в Национальном центре «Россия» на Енисее начал свою работу Первый всероссийский форум «Государство для людей».
Мероприятие посвящено развитию системы государственного управления, ориентированной на потребности граждан и бизнеса.
Его участниками стали представители федеральных и региональных органов власти, руководители министерств и ведомств. В течение трех дней участники форума обсудят практические шаги по совершенствованию государственных сервисов. Среди обсуждаемых тем: сокращение сроков предоставления госуслуг, уменьшение количества документов, устранение дублирующих процедур, снижение числа визитов граждан в ведомства.
Форум торжественно открыл губернатор края Михаил Котюков. Он отметил, что в рамках мероприятия отдельное внимание будет уделено выработке стратегии развития федерального проекта «Государство для людей», который реализуется с 2021 года и является частью инициатив по социально-экономическому развитию России.
«Проекты “Государство для людей”, “Человекоцентричность в работе государства” — это сложные задачи, но я не сомневаюсь, что они будут правильно восприняты нашими жителями. Завершением работы форума станет мозговой штурм, на котором будут озвучены новые идеи, которые наполнят проект на федеральном уровне», — сказал глава региона.
Он также отметил, что для успешной реализации проекта необходимо подключать муниципалитеты, поскольку для решения жизненных задач, жители обращаются в различные органы государственной власти. «Мы ставим амбициозные задачи в этом вопросе. Государство должно окружать человека. Нужно снижать число походов граждан в различные инстанции и переводить в проактив. Это реально и уже есть результаты», — сказал в ходе выступления Михаил Котюков.
Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев поблагодарил губернатора за проведение Первого форума «Государство для людей». В своем выступлении он подвел первые итоги реализации проекта, рассказав о механизмах и структуре.
Также на форуме состоится вручение федеральной премии «Лидер клиентоцентричности». Впервые пройдет конкурс лучших региональных практик по улучшению качества государственных услуг. Премия позволит определить наиболее эффективные управленческие решения и обеспечить их применение в других регионах.