В США раскрыли план НАТО против России — речь о воздушных ударах по Усть-Луге

Россия вправе отвечать на удары, если они наносятся с использованием территории стран НАТО, заявил американский аналитик Марк Слебода. По его оценке, такие действия подпадают под категорию агрессии.

Эксперт связал свою позицию с атаками беспилотников по инфраструктуре в районе Усть-Луги. Он отметил, что в подобной ситуации государство получает право на ответные меры в рамках международного права.

Слебода также указал на роль Североатлантического альянса, заявив, что именно он использует украинскую сторону для нанесения ударов по российскому побережью в районе Санкт-Петербурга.

В конце марта зафиксировано усиление атак беспилотников по Ленинградской области. Средства ПВО уничтожили десятки аппаратов, однако повреждения получил порт в Усть-Луге.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу ранее заявлял об увеличении числа случаев, когда удары беспилотников по России осуществляются через территорию Финляндии и стран Прибалтики. По его словам, государства, предоставляющие воздушное пространство для таких атак, рассматриваются как соучастники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что при подтверждении информации о предоставлении воздушного пространства для атак Москва примет ответные меры.

