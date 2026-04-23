Очереди сохраняются на границе Беларуси со странами ЕС

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Более 600 легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов ждут оформления в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза, следует из данных белорусского погранкомитета.
В четверг утром очередь из легковых автомобилей имеется только на польском направлении. В настоящий момент 117 легковушек ожидают въезда на территорию Польши в пункте пропуска «Брест». Кроме того, в этом же погранпереходе ждут оформления и 14 пассажирских автобусов.
Что касается фур, то их скопление фиксируется на польском и литовском направлениях, но самые большие очереди из грузового транспорта отмечаются на границе с Польшей. В пункте пропуска «Берестовица» находится 80 машин, а в «Козловичах» — 345.
На границе с Литвой большегрузов меньше: в пункте пропуска «Каменный Лог» насчитывается всего 10 фур, а в «Беняконях» — 65.
На границе Беларуси с Латвией нет ни очередей из грузовиков, ни из легковушек.