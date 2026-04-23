ФСБ предотвратила вербовку приморского школьника спецслужбами Украины

УФСБ РФ по Тихоокеанскому флоту предотвратило попытку Главного управления разведки (ГУР) Украины завербовать 12-летнего школьника. Об этом сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии Приморского края.

В ведомстве рассказали, что мальчик, увлекающийся онлайн-игрой Standoff 2, перевел деньги за покупку читов (это специальные программы, которые дают игрокам нечестное преимущество). После онлайн-платежа ему в мессенджер Telegram стали приходить сообщения с угрозой: неизвестный стал писать мальчику, что его денежные средства направлены на поддержку военнослужащих ВСУ. Шантажируя возможностью сообщить о переводе украинской армии российским правоохранительным органам, собеседник школьника предложил ему платить «за молчание».

Мальчик сообщил о таком контакте родителям, а те обратились в ФСБ. «Спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернете, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране», — предупреждает Антитеррористическая комиссия Приморья.