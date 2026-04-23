«Исчезли в серой зоне»: под Волчанском пропали целые подразделения 57-й бригады ВСУ

Волчанск — крупный населенный пункт Харьковской области. На начало 2023 года в нем проживали около 17 тыс. человек. Киев превратил город в большой укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны ВСУ использовали крупные промышленные предприятия на территории Волчанска. Бои за населенный пункт начались в мае 2024 года. Об освобождении Волчанска военнослужащими группировки войск «Север» стало известно 1 декабря 2025 года. 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ (57-я ОМПБр) считается одним из наиболее боеспособных соединений украинской армии, укомплектованным в том числе мобилизованными жителями Харьковской области.