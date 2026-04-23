Хоценко: газ подвели к границам 34 тысяч домовладений в Омской области

В Омской области прошло очередное заседание регионального штаба по газификации под председательством губернатора Виталия Хоценко. Главными темами стали подключение жителей к газораспределительным сетям, перевод многоквартирных домов со сжиженного на природный газ, а также подача топлива к мемориалам с Вечным огнем и Огнями памяти. Глава региона держит эти вопросы на постоянном контроле.
Как сообщил Виталий Хоценко, с начала действия программы жители подали уже более 61 тысячи заявок. Специалисты подвели газовые сети к границам 34 тысяч домовладений, а в 24 тысячах домов голубое топливо уже есть.
Особое внимание на штабе уделили подключению мемориалов. Планируется, что в этом году газ будет подведен еще к пяти объектам: двум в Таврическом районе, а также к мемориалам в Большереченском, Знаменском и Марьяновском районах.
Глава региона подчеркнул, что такая работа крайне важна, посему ее будут продолжать.