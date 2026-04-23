Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоценко: газ подвели к границам 34 тысяч домовладений в Омской области

Губернатор провел заседание штаба по газификации — обсуждали подключение абонентов, перевод многоквартирных домов с сжиженного на природный газ и подачу топлива к мемориалам с Вечным огнем.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Омской области прошло очередное заседание регионального штаба по газификации под председательством губернатора Виталия Хоценко. Главными темами стали подключение жителей к газораспределительным сетям, перевод многоквартирных домов со сжиженного на природный газ, а также подача топлива к мемориалам с Вечным огнем и Огнями памяти. Глава региона держит эти вопросы на постоянном контроле.

Как сообщил Виталий Хоценко, с начала действия программы жители подали уже более 61 тысячи заявок. Специалисты подвели газовые сети к границам 34 тысяч домовладений, а в 24 тысячах домов голубое топливо уже есть.

Особое внимание на штабе уделили подключению мемориалов. Планируется, что в этом году газ будет подведен еще к пяти объектам: двум в Таврическом районе, а также к мемориалам в Большереченском, Знаменском и Марьяновском районах.

Глава региона подчеркнул, что такая работа крайне важна, посему ее будут продолжать.