Боец «Неудержимых» в одиночку взял в плен двух украинских военных

По словам офицера, военнослужащий самостоятельно вышел на опорный пункт противника, провёл допрос пленных и передал полученные сведения командованию.
«Хотелось бы отметить, как я считаю, подвиг моего подчиненного с позывным Телец. Он обнаружил опорный пункт противника, в котором находилось двое солдат ВСУ. Он один взял их в плен», — сообщил Дуктуг-Бора.
Военный отметил, что после этого боец продолжил действовать на позиции. Он уточнил, что противник предпринимал попытки вернуть контроль над участком.
«В дальнейшем он в одиночку отразил три наката противника. Накаты осуществлялись группами по два-три человека. В общей сложности он уничтожил девять солдат противника за три-четыре дня», — добавил офицер.
Сейчас военнослужащий находится в госпитале и проходит восстановление после полученной контузии.
Ранее украинские военные открыли огонь по своему отступающему спецподразделению. Это произошло в районе Ковшаровки в Харьковской области. Подразделение пыталось выйти с позиций, однако попало под обстрел со стороны своих же сил. Эксперт считает, что огонь могли открыть заградительные группы, которым поставили задачу не допустить отхода.
