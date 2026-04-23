В Сан-Франциско арестовали мужчину за угрозы убийством главе ICE

По данным ведомства, 6 июня 2025 года Барбер направил Лайонсу электронное письмо с угрозами, в котором содержались оскорбительные высказывания и призывы к насилию в отношении сотрудников ICE. В частности, арестованный назвал агентов службы «гестапо-нацистскими червями», которые «заслуживают казни».
После получения сообщения ICE начало расследование и установило личность отправителя. В DHS сообщили, что Барбер ранее был осужден за убийство и ограбление с целью причинения телесных повреждений в 1990 году, а также имеет историю арестов по делам о кражах со взломом, нападениях и угонах автомобилей.
Ведомство заявило, что угрозы в адрес сотрудников ICE в последнее время значительно возросли, включая рост угроз смерти и нападений на правоохранителей.
В конце марта Politico со ссылкой на источники сообщило, что за последние семь месяцев Лайонс был как минимум дважды госпитализирован из-за проблем со здоровьем на фоне стресса, причиной которого, по информации собеседников издания, стала реализация жесткой миграционной политики президента США Дональда Трампа. Еще до победы на выборах тот пообещал запустить крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов сразу после вступления в должность.
В начале января Миннеаполис охватили протесты против действий иммиграционной службы. Это произошло после того, как во время рейда агенты ICE застрелили 37‑летнюю гражданку США Рене Николь Гуд. В том же месяце они застрелили в Миннеаполисе 37‑летнего медбрата Алекса Джеффри Претти. В обоих случаях официальные лица объяснили действия силовиков угрозой со стороны погибших, тогда как протестующие и местные власти отвергали эту версию. В результате деятельность ICE подверглась критике как со стороны ряда американских политиков, так и селебрити США и других медийных лиц.
