Организаторам тура в горах Бурятии предъявили обвинение

По данным СК, группа туристов из 15 человек прибыла в Монды 18 апреля и 20 апреля поднялась на вершину, после чего начала спуск. Последняя связка из трех человек отстала и не вернулась в лагерь. Позднее тела туристов были обнаружены на склоне. У двух погибших женщин были зафиксированы ссадины на лице. Ранения могли быть причинены в результате камнепада или падения с высоты, однако для установления точных причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.