Организаторам тура в горах Бурятии предъявили обвинение

В Бурятии трем фигурантам уголовного дела о гибели туристов в горах Восточного Саяна предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике.
Речь идет о директоре туристической фирмы из Красноярска, ее заместителе и гиде-инструкторе, которые, по версии следствия, были организаторами восхождения к пику Мунку-Сардык. Вменяемая им статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Об их задержании СК сообщил 22 апреля.
По данным СК, группа туристов из 15 человек прибыла в Монды 18 апреля и 20 апреля поднялась на вершину, после чего начала спуск. Последняя связка из трех человек отстала и не вернулась в лагерь. Позднее тела туристов были обнаружены на склоне. У двух погибших женщин были зафиксированы ссадины на лице. Ранения могли быть причинены в результате камнепада или падения с высоты, однако для установления точных причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
Восточный Саян — горная система на юге Сибири, простирающаяся более чем на 1000 км с северо-запада на юго-восток, от правобережья Енисея до озера Байкал. Вместе с Западным Саяном образует обширный горный пояс Саян.
Высочайшая вершина — гора Мунку-Сардык, достигающая 3491 м над уровнем моря.
