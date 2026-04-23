КСИР заявил о готовности преподнести «сюрпризы» США и Израилю

В заявлении по случаю годовщины создания КСИР, в частности, говорится, что организация считает себя способной действовать, «используя новые козыри на поле боя». Также отмечается, что силы КСИР находятся в состоянии повышенной готовности и готовы реагировать на возможные угрозы, а также наносить новые удары в случае дальнейшей эскалации.
Накануне представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана заявил, что в случае нанесения США или Израилем ударов по территории Исламской Республики во время перемирия, иранские военные готовы «преподать им суровый урок», ответив атаками по уже установленным целям.
«В случае агрессии и любых действий против Ирана они немедленно нанесут мощный удар по заранее поставленным целям и преподадут США и Израилю еще один, более суровый урок, чем прежде», — сказал представитель штаба.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. В Тегеране при этом отметили, что не обращались к США с просьбой о продлении перемирия.
