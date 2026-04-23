США заявили о перехвате 29 судов с начала морской блокады

С начала морской блокады ВМС США приказали 29 судам, в том числе связанным с Ираном, развернуться или вернуться в порты. Об этом сообщила пресс-служба центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.
Военные заявили, что данные о прорыве блокады рядом коммерческих судов не соответствуют действительности. В частности, танкеры Hero II и Hedy, по утверждению военных, были ранее перехвачены и сейчас стоят на якоре в иранском Чах-Бахаре. Судно Dorena сопровождается эсминцем ВМС США в Индийском океане после попытки нарушения блокады, сказано в сообщении.
«Американские военные имеют глобальный охват. Американские силы действуют и обеспечивают соблюдение блокады на Ближнем Востоке и за его пределами», — говорится в сообщении.
Ранее Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa сообщил о том, что два иранских танкера для перевозки сырой нефти под флагом Ирана — Hero II и Hedy — 20 апреля вышли из Персидского залива и прошли американскую блокаду, оказавшись в Аравийском море. Агентство тогда уточнило, что суммарно на суда могут перевозить до 4 млн баррелей нефти.
8 апреля США и Иран заключили временное перемирие. Вскоре, 11 апреля, страны провели переговоры в Пакистане, однако они не привели к общему соглашению, и уже 13 апреля США объявили о блокаде Ормузского пролива. В ответ Тегеран заявил, что попытки Вашингтона блокировать водную артерию «обречены на провал». 21 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что продлевает срок режима прекращения огня по просьбе Пакистана, но с сохранением блокады иранских портов.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.