США заявили о перехвате 29 судов с начала морской блокады

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa сообщил о том, что два иранских танкера для перевозки сырой нефти под флагом Ирана — Hero II и Hedy — 20 апреля вышли из Персидского залива и прошли американскую блокаду, оказавшись в Аравийском море. Агентство тогда уточнило, что суммарно на суда могут перевозить до 4 млн баррелей нефти.