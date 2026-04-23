Министр ВМС США Фелан ушел в отставку

«От имени министра обороны и заместителя министра обороны мы благодарны министру Фелану за его службу Министерству обороны и Военно-морским силам Соединенных Штатов. Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — написал он.
Исполняющим обязанности министра ВМС станет Хунг Као, который ранее был заместителем Фелана.
CNN отметил, что Джон Фелан ранее был бизнесменом, у него не было опыта воинской службы. Он занял пост министра ВМС США в 2025 году, после избрания Дональда Трампа президентом Штатов. Телеканал указал, что до этого Фелан с супругой занимались сбором средств для предвыборной кампании Трампа.
«Джон станет мощной силой для наших военнослужащих ВМС и твердым лидером в продвижении моего видения “Америка прежде всего”. Он поставит интересы ВМС США превыше всего», — говорил о нем президент США.
В начале апреля В США объявили об отставке начальника штаба Сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа. CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что его ухода потребовал глава Пентагона Пит Хегсет. По данным телеканала, он видит на этом посту человека, который будет реализовывать видение армии, сформулированное им и Трампом.
13 апреля американские военные по поручению Трампа начали блокаду Ормузского пролива. Она действует в отношении судов, которые входят и выходят из иранских портов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».