Министр ВМС США Фелан ушел в отставку

CNN отметил, что Джон Фелан ранее был бизнесменом, у него не было опыта воинской службы. Он занял пост министра ВМС США в 2025 году, после избрания Дональда Трампа президентом Штатов. Телеканал указал, что до этого Фелан с супругой занимались сбором средств для предвыборной кампании Трампа.