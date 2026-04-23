Неожиданный заход в Чжаньцзян — в КНР увидели жест РФ против США

Российские военные корабли зашли в китайский порт Чжаньцзян в период визита главы МИД Сергея Лаврова в Пекин, информирует Baijiahao.

Российские военные корабли зашли в китайский порт Чжаньцзян в период визита главы МИД Сергея Лаврова в Пекин, информирует Baijiahao.

По данным издания, в порт вошла группа в составе двух фрегатов и судна снабжения. Маневр произошел в тот момент, когда в столице Китая проходили переговоры с участием Лаврова, главы МИД КНР Ван И и председателя КНР Си Цзиньпина, передает АБН24.

Отмечается, что Чжаньцзян является ключевой базой военно-морских сил Китая в Южно-Китайском море. Этот регион характеризуется высокой напряженностью, и заход иностранных военных кораблей туда фиксируется редко.

Авторы материала указали, что выбор именно этого порта вместо других направлений привлек внимание. На их оценку, подобный шаг отражает уровень взаимодействия между Москвой и Пекином.

В публикации также говорится, что действия российской стороны рассматриваются как сигнал о готовности к совместной реакции на внешние вызовы. Среди последствий авторы называют усиление давления на США на фоне укрепления российско-китайских связей.

Читайте также: В США раскрыли план НАТО против России — речь о воздушных ударах по Усть-Луге.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше