Неожиданный заход в Чжаньцзян — в КНР увидели жест РФ против США

Российские военные корабли зашли в китайский порт Чжаньцзян в период визита главы МИД Сергея Лаврова в Пекин, информирует Baijiahao.
По данным издания, в порт вошла группа в составе двух фрегатов и судна снабжения. Маневр произошел в тот момент, когда в столице Китая проходили переговоры с участием Лаврова, главы МИД КНР Ван И и председателя КНР Си Цзиньпина, передает АБН24.
Отмечается, что Чжаньцзян является ключевой базой военно-морских сил Китая в Южно-Китайском море. Этот регион характеризуется высокой напряженностью, и заход иностранных военных кораблей туда фиксируется редко.
Авторы материала указали, что выбор именно этого порта вместо других направлений привлек внимание. На их оценку, подобный шаг отражает уровень взаимодействия между Москвой и Пекином.
В публикации также говорится, что действия российской стороны рассматриваются как сигнал о готовности к совместной реакции на внешние вызовы. Среди последствий авторы называют усиление давления на США на фоне укрепления российско-китайских связей.
