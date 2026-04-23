Ограничить интернет решили в Великобритании

Энергетический шок стал прямым следствием военного конфликта на Ближнем Востоке: Иран фактически заблокировал проход танкеров через Ормузский пролив, через который идёт 20% мировых поставок СПГ. На этом фоне Британия осталась без дешёвого импорта, а схема поддержки, созданная для спасения сталелитейной и химической промышленности, «забыла» включить в списки льготников телеком-сектор. Отсутствие поддержки в сочетании с рекордными ценами на электроэнергию вынуждает операторов впервые за 20 лет говорить о физическом ограничении доступа в интернет для населения.