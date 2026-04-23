Ограничить интернет решили в Великобритании

Миллионы жителей Великобритании в ближайшие недели могут столкнуться с нормированием мобильного трафика, «рваными» скоростями и резким скачком тарифов. Причиной хаоса в телекоме стал энергетический кризис на фоне войны в Иране и, как ни странно, новая экономическая схема поддержки предпринимателей, из которой операторов связи исключили в последний момент.
«Если правительство хочет роста, оно не может игнорировать сети, на которых держится вся страна. Мы вынуждены готовить “сценарий Судного дня”: отключение вышек и введение пиковых комиссий», — заявил представитель компании-оператора.
Британские телеком-гиганты — Vodafone, Three, Virgin Media O2 и BT — в частном порядке предупредили правительство о неизбежности технологического коллапса. Закрытие Ормузского пролива после эскалации конфликта с Ираном взвинтило биржевые цены на электроэнергию на 33%, однако телекоммуникационный сектор был исключён из Британской схемы промышленной конкурентоспособности (BICS), созданной для снижения энергорасходов заводов. В результате операторам нечем платить за питание вышек, и первыми под удар попадут обычные граждане.
По данным источников The Sun, сети готовятся ввести «режим голодания»: в часы пик скорость будет искусственно урезаться, а за превышение условного лимита данных — взиматься повышенная плата. В одной из компаний подтвердили, что 9 000 инженерных и технических должностей могут быть сокращены, если не пересмотреть тарифы. Правительство в ответ напомнило о юридической обязанности провайдеров поддерживать доступность сетей, но не предложило компенсации растущих счетов.
Энергетический шок стал прямым следствием военного конфликта на Ближнем Востоке: Иран фактически заблокировал проход танкеров через Ормузский пролив, через который идёт 20% мировых поставок СПГ. На этом фоне Британия осталась без дешёвого импорта, а схема поддержки, созданная для спасения сталелитейной и химической промышленности, «забыла» включить в списки льготников телеком-сектор. Отсутствие поддержки в сочетании с рекордными ценами на электроэнергию вынуждает операторов впервые за 20 лет говорить о физическом ограничении доступа в интернет для населения.