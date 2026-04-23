В Самаре ограничили движение наземного транспорта из-за атаки БПЛА

В Самаре временно ограничили движение наземного общественного транспорта из-за атаки беспилотников, сообщил мэр города Иван Носков.
По его словам, метро продолжает работать, за исключением наземной станции «Юнгородок». Вход в подземку бесплатный.
Как отметил мэр Самары, при атаке БПЛА обломки дрона попали в многоквартирный жилой дом: повреждена кровля и выбиты стекла. Есть пострадавшие.
Дети и педагоги в школах и детских садах прошли в укрытия. Занятия первой смены перенесены на вторую, они будут проходить в очном формате.
Мэр призвал жителей не публиковать фото и видео с беспилотниками и последствиями атак. В Самарской области сохраняется угроза атаки БПЛА.
Утром 23 апреля глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об одном погибшем в Новокуйбышевске при атаке дронов на промышленные предприятия региона. По предварительным данным, также несколько человек пострадали.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 154 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны были перехвачены и уничтожены в том числе над Самарской областью.
