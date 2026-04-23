Удар по диверсантам: Бойцы «Горыныча» сорвали засады ВСУ и стёрли с лица земли пункты управления БПЛА

«Бойцы подразделения ФСБ “Горыныч” уничтожили две вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск. Операторы “Горыныча” выявили и поразили два вражеских пункта управления беспилотниками, с которых украинские террористы атаковали Горловку и Дзержинск», — говорится в сообщении.
К работе привлекались силы 4-й бригады Южной группировки войск Минобороны России, взаимодействие ведется в тесной координации.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео боевых эпизодов от подразделения «Ахмат-Запад». На кадрах показаны две атаки по позициям украинских военных. В первом случае группа ВСУ была поражена дронами в начале выдвижения. Во втором эпизоде была уничтожена группа, пытавшаяся скрыться с использованием маскировки, снижающей заметность для тепловизоров. Кадыров написал, что обнаруженные цели были успешно ликвидированы, несмотря на применённые средства маскировки.
