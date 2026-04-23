Лукашенко рассказал о белорусском лазере, который сжигает БПЛА

Белоруссии необходимо выработать систему противодействия БПЛА. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе посещения Минского аэроклуба ДОСААФ, видеофрагмент визита показал телеканал ОНТ.
Лукашенко отметил, что полностью защититься от беспилотников невозможно, однако важно определить эффективные способы их обнаружения и нейтрализации.
«Ни одна страна не может бороться 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигают беспилотник», — сказал он.
Ранее, в октябре 2025 года, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в стране ведется комплексная работа по защите от беспилотников. Он заверил, что антидроновая защита постоянно совершенствуется, соответствующие рекомендации получают и предприятия. Она включает инженерные решения, такие как маскировочные и защитные сети, а также средства радиоэлектронной борьбы и меры с участием МЧС и других служб.
С начала российско-украинского конфликта власти Белоруссии неоднократно сообщали об уничтожении беспилотников и их падении на территории страны. Так, 13 марта Лукашенко заявил, что в результате падения украинского дрона в Белоруссии была ранена одна женщина.
