Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко рассказал о белорусском лазере, который сжигает БПЛА

Белоруссии необходимо выработать систему противодействия БПЛА.

Источник: РБК

Белоруссии необходимо выработать систему противодействия БПЛА. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе посещения Минского аэроклуба ДОСААФ, видеофрагмент визита показал телеканал ОНТ.

Лукашенко отметил, что полностью защититься от беспилотников невозможно, однако важно определить эффективные способы их обнаружения и нейтрализации.

«Ни одна страна не может бороться 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигают беспилотник», — сказал он.

Ранее, в октябре 2025 года, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в стране ведется комплексная работа по защите от беспилотников. Он заверил, что антидроновая защита постоянно совершенствуется, соответствующие рекомендации получают и предприятия. Она включает инженерные решения, такие как маскировочные и защитные сети, а также средства радиоэлектронной борьбы и меры с участием МЧС и других служб.

С начала российско-украинского конфликта власти Белоруссии неоднократно сообщали об уничтожении беспилотников и их падении на территории страны. Так, 13 марта Лукашенко заявил, что в результате падения украинского дрона в Белоруссии была ранена одна женщина.

Оставайтесь на связи с РБК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше