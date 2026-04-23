Атака дронов ВСУ парализовала транспорт — в Самаре ограничения движения

В Самаре временно ограничили движение наземного общественного транспорта после атаки беспилотников, сообщил мэр города Иван Носков.

По его данным, метро продолжает работу, однако наземная станция «Юнгородок» закрыта. Вход в подземку сделали бесплатным.

Во время атаки обломки беспилотника попали в многоквартирный жилой дом. Повреждена кровля, выбиты стекла. Есть пострадавшие. Обстоятельства уточняются.

В школах и детских садах детей и сотрудников перевели в укрытия. Занятия первой смены перенесли на вторую, они пройдут очно.

Глава города призвал жителей не публиковать фото и видео беспилотников и последствий ударов. В регионе сохраняется угроза новых атак.

Утром 23 апреля глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о погибшем в Новокуйбышевске при ударе по промышленным объектам. По предварительным данным, есть и пострадавшие.

Ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 154 беспилотника самолетного типа над российскими регионами, в том числе над Самарской областью.

