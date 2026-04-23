Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал о перехвате США трех иранских танкеров в водах Азии

ВМС США за последние дни перехватили в водах Азии как минимум три танкера, которые шли под флагом Ирана.

Источник: РБК

ВМС США за последние дни перехватили в водах Азии как минимум три танкера, которые шли под флагом Ирана. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два западных источника в области морской безопасности.

Речь идет о танкерах Deep Sea и Dorena, а также Sevin. По данным Reuters, первое судно было частично загружено нефтью, а второе — полностью. Оно перевозило 2 млн барр нефти. Максимальная вместимость третьего танкера — 1 млн барр. Он был загружен на 65%.

Кроме того, американские военные могли перехватить танкер Derya, сказано в публикации.

По данным платформы по отслеживанию судов MarineTraffic, Deep Sea последний раз был замечен у побережья Малайзии неделю назад, Sevin — там же месяц назад, Dorena — у побережья южной Индии три дня назад, Derya — у западного побережья Индии на прошлой неделе.

После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировой нефти и СПГ.

8 апреля США и Иран заключили временное перемирие. Вскоре, 11 апреля, страны провели переговоры в Пакистане, однако они не привели к общему соглашению, и уже 13 апреля США объявили о блокаде Ормузского пролива.

На этой неделе, 21 апреля, американский президент Дональд Трамп заявил, что продлевает срок режима прекращения огня по просьбе Пакистана, но с сохранением блокады иранских портов.

Материал дополняется.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

