Reuters узнал о перехвате США трех иранских танкеров в водах Азии

Речь идет о танкерах Deep Sea и Dorena, а также Sevin. По данным Reuters, первое судно было частично загружено нефтью, а второе — полностью. Оно перевозило 2 млн барр нефти. Максимальная вместимость третьего танкера — 1 млн барр. Он был загружен на 65%.
Кроме того, американские военные могли перехватить танкер Derya, сказано в публикации.
По данным платформы по отслеживанию судов MarineTraffic, Deep Sea последний раз был замечен у побережья Малайзии неделю назад, Sevin — там же месяц назад, Dorena — у побережья южной Индии три дня назад, Derya — у западного побережья Индии на прошлой неделе.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировой нефти и СПГ.
8 апреля США и Иран заключили временное перемирие. Вскоре, 11 апреля, страны провели переговоры в Пакистане, однако они не привели к общему соглашению, и уже 13 апреля США объявили о блокаде Ормузского пролива.
На этой неделе, 21 апреля, американский президент Дональд Трамп заявил, что продлевает срок режима прекращения огня по просьбе Пакистана, но с сохранением блокады иранских портов.
