Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Евросовет стал неработоспособным в кризисной ситуации

Он призвал лидеров ЕС кардинально пересмотреть систему безопасности в условиях стремительных перемен, назвав неприемлемым промедление сообщества в ситуации, когда «мир буквально горит».

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен полагает, что саммиты ЕС стали неэффективными, поскольку их участники не в состоянии принимать необходимые решения в кризисных ситуациях. Такое мнение он выразил в интервью газете Politico.

«Европа сегодня находится в состоянии постоянного кризиса, а архитектура принятия решений просто не была для этого предназначена», — отметил экс-генсек Североатлантического альянса.

Прежние методы, по его словам, в ЕС просто не работают. Расмуссен призвал лидеров сообщества кардинально пересмотреть систему безопасности в условиях стремительных перемен, назвав неприемлемым промедление ЕС в ситуации, когда «мир буквально горит».

Евросовету — высшему политическому органу сообщества — необходимо отказаться «от ночных дискуссий» и ускориться в реагировании на угрозы безопасности «с помощью быстродействующих структур, которые требуются в нынешнюю эпоху», добавил он.

