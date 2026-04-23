МИД РФ: Россию пригласили участвовать на высшем уровне в саммите G20 в США

Россия получила приглашение принять участие на высшем уровне в саммите G20, который пройдет 14−15 декабря в Майами. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
— Есть приглашение к участию на высшем уровне, — сказал он.
По словам Панкина, ясность по вопросу о том, кто будет представлять Россию на саммите, появится ближе к дате проведения мероприятия, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участие президента РФ Владимира Путина в следующем саммите «Большой двадцатки» в США не рассматривается.
При этом российская шерпа в G20 Светлана Лукаш сообщила, что Соединенные Штаты, как страна-председатель, прорабатывали планы по участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который состоится в Майами в декабре 2026 года.
Официальный представитель Кремля сообщил, что России намного интереснее работать в G20, поскольку бывшая G8 утратила экономическое лидерство. Он уточнил, что страны, которые туда входят, больше не лидируют по социальному и экономическому росту. Теперь в список вошли другие регионы земного шара.