Президент Путин вручил медаль челябинскому боксеру

Всеволоду Шумкову 24 года. Он родился в Каменске-Уральском, но еще в детстве переехал с семьей в Челябинск. Учился в челябинской спортивной школе-интернате «Буревестник». В прошлом году занял первые места на Кубке России по боксу, чемпионате России, а также чемпионате мира по боксу IBA.