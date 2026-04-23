Президент Путин вручил медаль челябинскому боксеру

Боксер Всеволод Шумков получил госнаграду.

Источник: kremlin.ru

Воспитанник челябинской школы бокса Всеволод Шумков получил из рук президента России Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Церемония вручения госнаград представителям российской Федерации бокса прошла в Екатерининском зале Кремля.

— Всех вас поздравляю с результатами и государственными наградами. Удачи вам, побед — всем вам, вашим товарищам по команде, тренерам и наставникам, — обратился Владимир Путин к спортсменам.

Всеволоду Шумкову 24 года. Он родился в Каменске-Уральском, но еще в детстве переехал с семьей в Челябинск. Учился в челябинской спортивной школе-интернате «Буревестник». В прошлом году занял первые места на Кубке России по боксу, чемпионате России, а также чемпионате мира по боксу IBA.

