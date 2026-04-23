Президент Путин вручил медаль челябинскому боксеру

Воспитанник челябинской школы бокса Всеволод Шумков получил из рук президента России Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Церемония вручения госнаград представителям российской Федерации бокса прошла в Екатерининском зале Кремля.
— Всех вас поздравляю с результатами и государственными наградами. Удачи вам, побед — всем вам, вашим товарищам по команде, тренерам и наставникам, — обратился Владимир Путин к спортсменам.
Всеволоду Шумкову 24 года. Он родился в Каменске-Уральском, но еще в детстве переехал с семьей в Челябинск. Учился в челябинской спортивной школе-интернате «Буревестник». В прошлом году занял первые места на Кубке России по боксу, чемпионате России, а также чемпионате мира по боксу IBA.