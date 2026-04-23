Лукашенко рассказал о белорусском лазере, который испепеляет БПЛА

Лукашенко сказал про белорусский лазер, который испепеляет беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ на аэродроме Липки 22 апреля, в среду, рассказал о белорусском лазере, который испепеляет БПЛА. Подробности сообщили в эфире телеканала ОНТ.

— Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны (Виктор Хренин. — Ред.) говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник, — подчеркнул глава республики.

Александр Лукашенко заявил об актуальности борьбы с БПЛА для всех стран. По его словам, ни у одного из государств на сегодня нет стопроцентной по эффективности системы.

— Вот как нам бороться с беспилотником? Нам бы противодействовать им научиться, — заявил президент Беларуси.

Глава государства знает, что не может быть 100% результата. Он поинтересовался, как можно обнаружить БПЛА, и чем лучше его сбивать:

— Или спаренными пулеметами, или просто с пулемета?

Лукашенко обратил внимание, что беспилотники научились обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее Александр Лукашенко сказал, какой крупный город Беларуси снимал украинский беспилотник.

Кроме того, Лукашенко сказал, кто будет руководить Беларусью после него.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше