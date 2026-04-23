Лукашенко рассказал о белорусском лазере, который испепеляет БПЛА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ на аэродроме Липки 22 апреля, в среду, рассказал о белорусском лазере, который испепеляет БПЛА. Подробности сообщили в эфире телеканала ОНТ.
— Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны (Виктор Хренин. — Ред.) говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник, — подчеркнул глава республики.
Александр Лукашенко заявил об актуальности борьбы с БПЛА для всех стран. По его словам, ни у одного из государств на сегодня нет стопроцентной по эффективности системы.
— Вот как нам бороться с беспилотником? Нам бы противодействовать им научиться, — заявил президент Беларуси.
Глава государства знает, что не может быть 100% результата. Он поинтересовался, как можно обнаружить БПЛА, и чем лучше его сбивать:
— Или спаренными пулеметами, или просто с пулемета?
Лукашенко обратил внимание, что беспилотники научились обходить средства радиоэлектронной борьбы.
