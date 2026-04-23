Бои под Гуляйполем — идут атаки и прорыв обороны ВСУ у Чаривного

Российские подразделения ведут атаки на позиции ВСУ в районе села Чаривное на Запорожском направлении, передает Telegram-канал Юрия Котенка.
По этим данным, наступление развивается в направлении Горькое — Комсомольское в районе Гуляйполя. Южнее фиксируются атаки по Чаривному.
Сообщается о боях в районе Воздвижевки и Верхней Терсы. Указывается, что подразделения продвигаются между этими населенными пунктами, захватив опорный пункт в южной части Воздвижевки и продвинувшись в центр Верхней Терсы.
Также, по имеющейся информации, российские силы выходят к рубежу Любицкое — Омельник.
Отдельно сообщается о боях на линии Чаривное — Гуляйпольское — Горькое, а также на южных окраинах Воздвижевки.
Кроме того, отмечаются удары по позициям в районе Любицкого и населенных пунктов Долинка, Копани и Червоный Яр.
Ранее публиковались кадры применения тяжелых огнеметных систем по опорным пунктам в районе Гуляйполя. Обстоятельства уточняются.