Саудовские лидеры поблагодарили Токаева за поддержку

«В своих письмах хранитель двух святынь — король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц, премьер-министр Мухаммед бен Салман Аль Сауд выразили глубокую благодарность президенту Казахстана за поддержку и солидарность с королевством в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении в четверг.
Как уточняется, стороны высоко оценили позицию Казахстана, подчеркнув глубину отношений между двумя государствами.
Отмечается, что в посланиях также подтверждена готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.
Кроме того, король и наследный принц пожелали главе государства крепкого здоровья, а народу Казахстана — благополучия и процветания.