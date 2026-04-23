Саудовские лидеры поблагодарили Токаева за поддержку

Астана. 23 апреля. КазТАГ — На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступили послания от руководства Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«В своих письмах хранитель двух святынь — король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц, премьер-министр Мухаммед бен Салман Аль Сауд выразили глубокую благодарность президенту Казахстана за поддержку и солидарность с королевством в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, стороны высоко оценили позицию Казахстана, подчеркнув глубину отношений между двумя государствами.

Отмечается, что в посланиях также подтверждена готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, король и наследный принц пожелали главе государства крепкого здоровья, а народу Казахстана — благополучия и процветания.

Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд — король Саудовской Аравии с 2015 года. Он считается одним из самых влиятельных и уважаемых правителей арабского мира.
