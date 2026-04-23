Соцсети под запретом — парламент Турции принял закон для детей до 15 лет

Парламент Турции принял закон, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 15 лет, сообщает Anadolu.
Согласно документу, пользователи этой возрастной категории не смогут регистрироваться на платформах. Компании обязаны внедрить системы проверки возраста.
Также предусмотрены инструменты родительского контроля. Они позволят отслеживать экранное время и онлайн-расходы детей.
В экстренных случаях платформы должны реагировать на вредоносный контент в течение одного часа.
Закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации в официальном вестнике.
Аналогичные ограничения обсуждаются в ряде европейских стран. Среди них Австрия, Чехия, Германия, Кипр, Греция, Нидерланды, Ирландия, Польша, Португалия, Словения, Италия и Испания.
В России также рассматривается возможность регулирования доступа детей к социальным сетям. Обсуждение ведется на уровне профильного комитета Госдумы.
