Парижская прокуратура отказалась подтвердить ордер на арест брата Павла Дурова

Издание Politico сообщало, что 25 марта 2024 года французские власти выдали ордер на арест Николая и Павла Дуровых. В конце августа 2024 года Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа, его обвинили, в частности, в отказе Telegram передавать информацию компетентным органам страны. Французские власти полностью сняли с Павла Дурова ограничения на перемещения в ноябре 2025 года.