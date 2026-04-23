Тегеран заявил о нарушениях со стороны США — названы базы и авиация

Соответствующие заявления содержатся в письмах постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленных генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и в Совет Безопасности.
В одном из документов утверждается, что Соединенные Штаты задействовали территорию Бахрейна для планирования, подготовки и проведения операций. Аналогичные обвинения изложены в отношении Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.
В письме по ОАЭ говорится о прямом участии страны в действиях против Ирана. Указывается, что в воздушном пространстве республики фиксировались полеты истребителей Mirage, F-16 и беспилотника Akıncı, которые наносили удары по объектам в районе Ормузского пролива и на островах Кешм, Абу-Муса, Большой и Малый Томб.
Иран призвал указанные государства соблюдать принципы добрососедства и не допускать использования их территории для действий против страны. Ответственность за последствия подобных шагов, как следует из заявлений, возложена на вовлеченные стороны.
