Россия приглашена к участию на саммите G20 в США на высшем уровне

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал он.
Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года в Майами. 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что о визите главы государства Владимира Путина на саммит в США «речи не идет».
Последний раз президент России Владимир Путин принимал личное участие в саммите G20 в 2019 году. Тогда он проходил в Японии. В ходе саммита российский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом. В 2023 и 2024 годах российскую делегацию возглавлял глава МИД Сергей Лавров. В 2025-м Москву представлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Трампа, как и председателя КНР Си Цзиньпина также не было на саммите в прошлом году.
«Большая двадцатка» («Группа двадцати») — неформальный форум ведущих экономик мира, созданный в 1999 году. Одна из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. Объединяет 19 государств, а также Африканский и Европейский союзы.