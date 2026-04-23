Россия приглашена к участию на саммите G20 в США на высшем уровне

Последний раз президент России Владимир Путин принимал личное участие в саммите G20 в 2019 году. Тогда он проходил в Японии. В ходе саммита российский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом. В 2023 и 2024 годах российскую делегацию возглавлял глава МИД Сергей Лавров. В 2025-м Москву представлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Трампа, как и председателя КНР Си Цзиньпина также не было на саммите в прошлом году.