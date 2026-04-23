Россия приглашена к участию на саммите G20 в США на высшем уровне

Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Однако решение пока не принято. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передало «РИА Новости».

Источник: РБК

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал он.

Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года в Майами. 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что о визите главы государства Владимира Путина на саммит в США «речи не идет».

Последний раз президент России Владимир Путин принимал личное участие в саммите G20 в 2019 году. Тогда он проходил в Японии. В ходе саммита российский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом. В 2023 и 2024 годах российскую делегацию возглавлял глава МИД Сергей Лавров. В 2025-м Москву представлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Трампа, как и председателя КНР Си Цзиньпина также не было на саммите в прошлом году.

«Большая двадцатка» («Группа двадцати») — неформальный форум ведущих экономик мира, созданный в 1999 году. Одна из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. Объединяет 19 государств, а также Африканский и Европейский союзы.

В G20 входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

