В Нижегородской области объект на предприятии поврежден после атаки БПЛА

На территории одного из предприятий Нижегородской области произошел пожар, сообщил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, в ночь на 23 апреля над промышленной зоной Кстовского района Нижегородской области силы ПВО отразили атаку 11 украинских дронов, в результате падения обломков был поврежден и загорелся объект на территории предприятия.
«Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.
По информации Минобороны, с 20:00 мск 22 апреля по 7:00 мск 23 апреля сбили над российскими регионами 154 украинских беспилотника самолетного типа.
Военные перехватили и уничтожили беспилотники над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Помимо Никитина, о последствиях ночной атаки рассказал также глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Губернатор заявил об одном погибшем и нескольких пострадавших в Новокуйбышевске при атаке дронов на промышленные предприятия региона. Кроме того, а Самаре временно ограничили движение наземного общественного транспорта из-за атаки беспилотников.
В прошлый раз нижегородский губернатор рассказывал о повреждениях из-за дронов в начале месяца — утром 5 апреля. Тогда ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 30 украинских БПЛА.
В результате падения обломков загорелись два объекта ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», также повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков.
