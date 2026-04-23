В Нижегородской области объект на предприятии поврежден после атаки БПЛА

Над промышленной зоной Кстовского района ПВО сбили 11 украинских дронов. Из‑за падения обломков на территории предприятия произошел пожар, по предварительным данным, без пострадавших.

Источник: РБК

На территории одного из предприятий Нижегородской области произошел пожар, сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, в ночь на 23 апреля над промышленной зоной Кстовского района Нижегородской области силы ПВО отразили атаку 11 украинских дронов, в результате падения обломков был поврежден и загорелся объект на территории предприятия.

«Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

По информации Минобороны, с 20:00 мск 22 апреля по 7:00 мск 23 апреля сбили над российскими регионами 154 украинских беспилотника самолетного типа.

Военные перехватили и уничтожили беспилотники над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Помимо Никитина, о последствиях ночной атаки рассказал также глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Губернатор заявил об одном погибшем и нескольких пострадавших в Новокуйбышевске при атаке дронов на промышленные предприятия региона. Кроме того, а Самаре временно ограничили движение наземного общественного транспорта из-за атаки беспилотников.

В прошлый раз нижегородский губернатор рассказывал о повреждениях из-за дронов в начале месяца — утром 5 апреля. Тогда ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 30 украинских БПЛА.

В результате падения обломков загорелись два объекта ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», также повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков.

