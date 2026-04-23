«Это традиционная забава в Telegram-каналах. Не верьте!» — сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву на вопрос, не планируются ли какие-то перестановки в правительстве после недавних критических замечаний президента об экономическом росте.
Песков призвал не верить слухам о возможных перестановках в правительстве
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможных перестановках в правительстве, назвав такие мнения «традиционной забавой в Telegram-каналах».